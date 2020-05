De nouvelles suppressions de postes chez Uber

Ces plans de réduction des effectifs s'accompagnent d'abandons de projets jugés « non essentiels » : l'incubateur de projets et le laboratoire d'intelligence d'artificielle vont réduire la voilure. Le service Uber Works, qui voulait mettre en relation entreprises et travailleurs, pourrait aussi passer à la trappe. L'entreprise veut se concentrer sur le transport de passagers, ainsi que sur la livraison de repas.



Contrairement aux VTC, le service Uber Eats a connu une explosion des commandes durant les semaines de confinement. Pas suffisamment pour compenser le manque à gagner dû aux restrictions de déplacement, mais cette activité a permis au groupe de ne pas complètement plonger au premier trimestre. La levée des mesures de confinement devrait permettre à Uber de redresser la barre.