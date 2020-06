Déconfinement, c’est le tour des « grands musées » : le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie.

Une exposition qui ferme avant d’ouvrir au public



Le 17 mars, à la suite du confinement général décidé par le Président de la République, tous les musées ferment, une catastrophe pour l’exposition James Tissot qui doit ouvrir le 22 mars au musée d’Orsay. A la stupeur succède la dynamique de l’urgence. Il s’agit de convaincre les 41 prêteurs internationaux de prolonger la durée de leur prêt. Toujours un moment de stress pour les musées car c’est souvent l’occasion de tractations plus ou moins tendues mais cette fois c’est une immense solidarité internationale qui s’exprime comme pour conjurer le sort devant les incertitudes dues à la pandémie. Pas un refus de prêt. L’exposition, organisée en partenariat avec le Fine Arts Museum de San Francisco où elle fut présentée en début d’année, vient donc d’ouvrir telle qu’elle était prévue et sera visible jusqu’au 13 septembre.



« James Tissot, l’ambigu moderne, 1836-1902 »



James Tissot, comme ses contemporains, Manet, Whistler ou Degas, est ce « peintre de la vie moderne » que Baudelaire appelait de ses vœux. Formé à la rigueur du dessin par Flandrin, disciple d’Ingres, il est un fin observateur de cette société parisienne du Second Empire qui vit avec enthousiasme les effets combinés de la révolution industrielle et de la haute finance. Mais ses contemporains relèvent l’ambiguïté de ses œuvres qui allie une extrême attention aux détails des toilettes, des objets précieux, de la nature qui se déploie comme une tapisserie, et d’une histoire laissée au jugement du spectateur. Que font ses femmes alanguies et séduisantes ? Quels sentiments cachent-elles ? A Londres, la morale victorienne lui reproche de ne pas choisir.



Laurence des Cars, attentive à garder une programmation ambitieuse, ne veut pas céder à la facilité des grandes expositions où le seul nom d’impressionnisme fait courir les foules. « Une exposition doit être en lien avec les collections du musée, précise-t-elle, et contribuer à faire avancer la recherche ». James Tissot répond à ses deux critères. Présent dans les collections du musée d’Orsay avec le Portrait du marquis et de la marquis de Miramon et de leurs enfants, et Le Cercle de la rue Royale acquis par le musée auprès de la famille d’un des modèles, classé trésor national, il méritait une exposition monographique qui permet de mieux connaître ce peintre dandy qui finit par une œuvre monumentale, l’illustration de la Bible.