Déconfinement : les changements annoncés par le gouvernement

Grand perdant des annonces de Jean Castex : le secteur de la culture. Le gouvernement a décidé de repousser au 7 janvier 2021 minimum, soit de trois semaines, la réouverture des cinémas, théâtres, musées et autres lieux fermés accueillant du public. La situation sera étudiée début janvier 2021 pour voir si une réouverture est possible. Pour les bars et restaurants, la date du 20 janvier 2021 n’a pas été modifiée.



Mais comme le secteur de la culture, les lieux de culte devront patienter : s’ils restent ouverts, la jauge fixée d’une rangée sur deux occupée et de deux sièges minimum entre les personnes (ou groupes de personnes représentant un seul foyer) restera en vigueur, également jusqu’au 7 janvier 2021 minimum.