Découvrez le journalisme avec les portes ouvertes de l'ESJ Paris

Fondée en 1899, l'ESJ Paris est reconnue comme la doyenne des écoles de journalisme en France. L'école offre un éventail de programmes incluant des Bachelors et des Mastères spécialisés dans divers médias. Adaptant ses enseignements aux évolutions technologiques, l'ESJ s'est équipée pour former les étudiants aux médias traditionnels ainsi qu'aux nouveaux formats comme le journalisme sur mobile ou les productions de podcasts.



L'ESJ Paris dispose de studios adaptés aux différents formats médiatiques, permettant aux étudiants de se former dans un environnement similaire à celui qu'ils trouveront dans leur vie professionnelle. Les enseignants, souvent des professionnels en activité, apportent une perspective réaliste et actuelle du métier.