Deezer va se lancer en Bourse

En 2015, Deezer avait failli se lancer sur les marchés financiers mais au vu de conditions défavorables à l'époque, l'entreprise a reculé au dernier moment. Cette fois, les choses sont différentes. Deezer va fusionner avec I2PO, une SPAC déjà cotée à Euronext (Paris). Ce véhicule spécifiquement conçu pour fusionner avec une entreprise non cotée est détenu par Artemis, la holding de la famille Pinault, l'investisseur Matthieu Pigasse et Iris Knobloch, ancienne directrice de WarnerMedia.



L'introduction boursière à proprement parler devrait intervenir fin juillet, un mois après la fusion entre Deezer et I2PO, au terme de laquelle la plateforme sera valorisée 1,05 milliard d'euros. L'opération va s'accompagner d'une augmentation de capital auprès des investisseurs historiques et de nouveaux entrants, qui va apporter de 135 à 150 millions d'euros d'argent frais.