Défaillances d'entreprises : 240.000 emplois menacés en 2023

Le nombre d'emplois menacés par ces défaillances d'entreprises en 2023 a atteint un niveau record, estimé à 240.000, le plus élevé depuis au moins 2016. Julien Laugier, économiste auprès de la BPCE, a souligné que l'année dernière avait été particulièrement difficile pour les petites et moyennes entreprises (PME) ainsi que pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Cette situation s'explique en partie par un effet de rattrapage post-Covid. Durant la période de la pandémie, les aides substantielles de l'État ont temporairement réduit le nombre de défaillances, entraînant un ralentissement moins important que les années précédentes.



Les difficultés rencontrées par les entreprises françaises sont également attribuables à plusieurs facteurs conjoncturels. Une activité économique faible durant l'année passée, l'augmentation des coûts de financement liée à la hausse des taux d'intérêt, et la pression sur les marges des petites entreprises constituent les principaux obstacles. Pour 2024, les prévisions de la BPCE ne sont pas optimistes mais ne suggèrent pas non plus un scénario catastrophique.