Déficit budgétaire 2023 : c'est pire que prévu

Cette situation est attribuée à un acompte de décembre plus faible que ce qui était anticipé et à un bénéfice fiscal peu dynamique. En outre, la TVA et l'impôt sur le revenu ont enregistré des moins-values de 1,4 milliard d'euros, dues à des taux de prélèvement à la source issus des déclarations de l'été 2023 moins élevés que prévus.



Les dépenses de l'État ont cependant été inférieures de 6,2 milliards d'euros au niveau attendu dans la LFG. Cette économie est en partie le résultat de la sous-exécution des crédits des ministères (-3,8 milliards d'euros) et de la moindre mobilisation du prélèvement sur recettes (-1,3 milliard d'euros) au profit des collectivités territoriales, due à un recours réduit au filet de sécurité face aux prix de l'énergie.



Le gouvernement affirme que les efforts pour maîtriser le déficit du budget de l'État se poursuivront en 2024. Toutefois, le solde budgétaire définitif ne sera communiqué qu'au moment du dépôt du projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes. Si la France ait réussi à réduire ses dépenses, les recettes fiscales inférieures aux attentes soulignent les défis économiques auxquels le pays doit faire face.