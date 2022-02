Déficit commercial record en 2021

Et puis il y a la question énergétique. La dégradation de la balance commerciale est le produit de l'alourdissement de la facture énergétique de 17,9 milliards, selon le ministre. Le résultat, c'est un déficit commercial à hauteur de 84,7 milliards de dollars en 2021. Le pire jamais enregistré par la France. Il bat le précédent record de 2011, où le solde négatif entre importations et exportations avait été de 75 milliards d'euros.



Toutefois, Franck Riester a voulu faire contre mauvaise fortune bon cœur, en soulignant la bonne santé du secteur des services, excédentaire de 36,2 milliards d'euros. Le ministre a souligné qu'il était important de regarder le tableau de l'activité commerciale dans son ensemble, car tout n'allait pas si mal et que ce déficit est le résultat d'une conjoncture défavorable.