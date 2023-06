Déficit public : la Cour des comptes demande au gouvernement des efforts substantiels

Le gouvernement prévoit de réduire les dépenses de 10 milliards d'euros sur le quinquennat, et d'autres réductions supplémentaires seront inscrites dès le budget 2024. Le but est de réduire la dette publique à 108,3% du PIB en 2027 (contre 111,6% fin 2022) et le déficit à 2,7% du PIB, en deçà de l'objectif européen de 3% (contre 4,9% prévu cette année).



La Cour des comptes note que cette ambition est moins élevée que celle de certains pays de la zone euro tels que l'Italie et l'Espagne. De plus, elle critique les hypothèses macroéconomiques jugées « optimistes » sur lesquelles se basent ces projections, notamment concernant la croissance future, ce qui selon elle, sous-estime l'effort nécessaire pour atteindre ces objectifs.