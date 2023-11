Délais de paiement : la France s'oppose à une proposition européenne

Plusieurs associations professionnelles, tant françaises qu'européennes, ont critiqué le projet de la Commission. Le Conseil du commerce de France (CDCF) a notamment mis en avant que la réduction du délai maximal de 60 à 30 jours augmenterait les retards de paiement. Cette pression supplémentaire sur la trésorerie des commerçants pourrait menacer la survie des entreprises les plus vulnérables en raison de problèmes de liquidité importants. Le CDCF estime que cette mesure pourrait entraîner une ponction de trésorerie de 25 à 30 milliards d'euros pour les commerçants français.



Selon une étude d'Altares, si la proportion de bons payeurs en France atteint un niveau historique, les retards de paiement supérieurs à 30 jours ont augmenté, passant de 5,7% à 7,6% en un an. Cette tendance est particulièrement marquée chez les PME et les TPE, où les délais de paiement s'allongent. Pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et les grandes entreprises, l'amélioration constatée l'année dernière ne se confirme pas, avec des délais de paiement qui s'allongent.