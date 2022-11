« Délestages tournants » : il devrait y avoir des coupures d'électricités en janvier

En janvier, traditionnellement, le parc nucléaire parvient à fournir entre 50 à 60 gigawatts d'électricité. Mais de nombreux réacteurs sont en maintenance et il est impossible de les faire redémarrer en l'état. Et en raison de la guerre en Ukraine, les approvisionnements à l'étranger se sont réduits : de fait, c'est probablement toute l'Europe qui subira des coupures d'électricité cet hiver.



Les Français seront alertés lors des délestages dans leur région. On peut compter sur les chaînes de télévision et les radios pour relayer la « météo » EcoWatt, un indicateur mis au point par RTE et l'ADEME. S'il est rouge, c'est qu'il faut prendre des mesures d'économie d'énergie en cas de pic de consommation. Un site web, monecowatt.fr, est également disponible.