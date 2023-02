Dell accuse le coup et supprime plus de 6.000 postes

Alors que les utilisateurs ont été nombreux à s'équiper en matériels informatiques durant les années de la pandémie, la fin des restrictions sanitaires signifient un certain retour à la normale y compris pour les achats d'ordinateurs. Par conséquent, Dell ne peut guère faire autrement que de s'adapter à cette nouvelle situation. Et le constructeur de PC n'est pas le seul à souffrir.



En fait, c'est pratiquement tout le secteur technologique qui souffre : Alphabet (Google), Meta, Amazon, Microsoft… Tous ont annoncé des plans sociaux de grande envergure, à coups de 10.000 licenciements ou plus. Ces entreprises avaient embauché à tour de bras pendant la pandémie, pensant que la croissance très forte enregistrée durant cette période allait se poursuivre et soutenir l'activité… Il n'en a rien été.