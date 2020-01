Delphine Ernotte veut rester à la tête de France Télévisions

C'est à l'occasion de ses vœux aux salariés du service public de la télévision que Delphine Ernotte a confirmé sa volonté de rester en poste jusqu'à la fin 2022. Son mandat actuel de 5 ans s'achève au mois d'août et, au nom de la « continuité », elle souhaite rester PDG de France Télévisions : « C'est ici et d'abord à vous que je tiens à le dire, je serai candidate à une prolongation de mon mandat à la tête de France Télévisions », a-t-elle expliqué dans cette vidéo. La réforme de l'audiovisuel réduit la durée du prochain mandat à moins de deux et demi, d'où la durée limitée de la prolongation du mandat que demande Delphine Ernotte.



« Je crois que cette entreprise a besoin de continuité et je serais très heureuse de poursuivre cette aventure avec vous », indique-t-elle également. La réforme de l'audiovisuel représente un véritable big bang pour France Télévisions, puisqu'elle regroupera sous une même bannière l'ensemble de l'audiovisuel public : France Télévisions donc, mais aussi Radio France au sein de France Médias, une holding commune.