Démarrage dans le vert pour le marché automobile français

La Peugeot e-208 s'est hissée en tête des ventes de véhicules électriques, avec une augmentation spectaculaire de ses immatriculations de 62,9 % en un an, grâce notamment à la sortie de sa version restylée. La Dacia Spring et la Tesla Model 3 suivent, bénéficiant d'un sursis sur le bonus écologique pour les commandes antérieures à la réforme.



Parmi les surprises, la Fiat 500 voit ses ventes reculer, tandis que le Tesla Model Y, leader en 2023, débute l'année en cinquième position. Ce réajustement du marché reflète les stratégies des constructeurs face aux évolutions réglementaires et aux préférences changeantes des consommateurs.



En parallèle, le segment généraliste voit la Peugeot 208 reprendre le dessus sur ses concurrentes, la Dacia Sandero et la Renault Clio, signe d'un paysage compétitif en constante évolution. La transition énergétique du parc automobile français se poursuit, avec une répartition variée des préférences énergétiques, l'essence dominant toujours mais l'électrique, l'hybride, et même le GPL gagnant du terrain.