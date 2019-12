Démission du directeur général de Boeing

Boeing doit résoudre un sérieux déficit de confiance. En mars, l'avionneur clouait au sol ses 737 MAX, suite aux décisions des régulateurs aériens mondiaux d'interdire de vol des appareils responsables de deux crashs. Depuis, l'entreprise se débat pour non seulement mettre au point un correctif, mais aussi pour convaincre ces mêmes régulateurs de lui redonner le feu vert. Dans l'attente, et alors que les unités produites se multiplient sans pouvoir être livrées aux compagnies aériennes, Boeing a décidé de sacrifier son directeur général. Dennis Muilenburg a présenté sa démission, qui a été acceptée par le conseil d'administration.



Les administrateurs de Boeing ont décidé qu'un changement de direction était nécessaire pour « restaurer la confiance dans l'entreprise », tandis que cette dernière s'efforce de « rétablir les liens avec les autorités de régulation, les clients et toutes les parties prenantes ». Dennis Muilenburg est remplacé par le directeur financier Greg Smith, qui codera sa place dès le 13 janvier par David Calhoun, actuel président du conseil d'administration. Il cumulera donc les fonctions de directeur général.