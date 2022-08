Départ anticipé du patron de Philips après le rappel de respirateurs

Frans van Houten devait terminer son troisième mandat de directeur général de Philips en avril prochain. Finalement, il va devoir partir de manière anticipée. Le conseil de surveillance du groupe et le patron sortant ont en effet convenu que « l'heure était propice à un changement de direction ». La fin précipitée de ce troisième mandat, décidée d'un commun accord, est la conséquence d'une opération de rappel de respirateurs.



Depuis un peu plus d'un an, Philips organise le rappel de plusieurs respirateurs défectueux. L'affaire n'est pas anodine, ces appareils sont utilisés par des patients atteints d'apnée du sommeil. Les respirateurs en question contiennent de la mousse insonorisante d'où se détachent des particules. Ces dernières peuvent provoquer des irritations et des maux de tête en cas d'inhalation.