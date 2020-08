Depuis son acquisition par Mutares, Norsilk accélère sa relance en fusionnant avec 3T France

Opérée par le groupe Donges, filiale de Mutares , cette fusion va donner naissance à un acteur incontournable de la filière bois, toiture et étanchéité. Un rapprochement qui vise à mettre en commun des expertises complémentaires dans l’usinage, l’étanchéité et le traitement du bois, à développer des synergies avec le monde de la toiture, et créer des opportunités de développement. Aujourd’hui Norsilk emploie 120 personnes pour un chiffre d’affaires d’environ 40 millions d’euros. Après la fusion, le nouvel ensemble comptera une dizaine de collaborateurs commerciaux en plus et un chiffre d’affaires cumulé de près de 50 millions d’euros.En grande difficulté après plusieurs années d’exploitation déficitaire, Norsilk a été reprise fin 2015 par Mutares au Groupe finlandais Metsä wood. Depuis, avec le support humain et financier de Mutares, Norsilk a engagé un plan de transformation qui a notamment conduit l’entreprise, sous l’impulsion d’une nouvelle équipe de management, à rationnaliser sa gamme de produits, à optimiser ses stocks, à relocaliser ses bureaux, et à se doter d’outils de pilotage performants. Ces évolutions ont été menées dans le cadre d’un dialogue constant avec le personnel et le CSE.Cette transformation a conduit Norsilk sur le chemin du succès puisqu’en 2020, pour la première fois depuis plus de 7 ans, et malgré une conjoncture économique particulièrement difficile, l’entreprise dégage un résultat net positif.L’exemple de Norsilk fait figure d’une relance modèle pour Mutares, au même titre que le travail réalisé pour les sociétés Eupec, Trefilunion et Cenpa. Pour Philip Szlang, Président de Mutares France, « Norsilk est le parfait exemple de ce que nous cherchons à atteindre avec les sociétés dans lesquelles nous investissons : mettre en place une équipe de direction motivée et compétente, l’aider à définir et mettre en œuvre un nouveau positionnement, une stratégie de relance ambitieuse et un plan industriel ainsi que des outils de gestion performants, puis accompagner l’entreprise notamment sur le plan financier ».Depuis son acquisition en 2017 par Mutares, le groupe Donges fait office de plateforme d’investissements dans le domaine de la construction. L’entreprise est l’un des principaux fournisseurs européens de ponts et constructions en acier, systèmes de toitures et façades.Elle regroupe aujourd’hui plusieurs marques renommées (parmi lesquelles Norsilk, Kalzip ou encore Nordec) aux offres de services complémentaires, ce qui doit permettre de nouveaux développements, notamment à l’international.