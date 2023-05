Des « marges explosives » sur les carburants

Selon l'association de consommateurs CLCV (Consommation, Logement, Cadre de Vie) les prix de l'essence et du gazole sont actuellement surévalués de dix centimes par litre en moyenne. Ce constat est dû à une augmentation significative des marges des distributeurs de carburants qui sont passées de 10,6 centimes en décembre à 29 centimes en avril par litre de gazole. Cette hausse est d'autant plus préoccupante qu'elle intervient après une période durant laquelle les distributeurs ont réduit leurs marges pour atténuer l'impact de l'inflation sur les consommateurs : la hausse de ces derniers mois est donc très sensible. L'année dernière, l'association observait même des marges négatives.



L'association qualifie ces marges actuelles d'« explosives » et juge qu'elles ne sont plus justifiées. Selon elle, les distributeurs ont largement compensé leurs pertes de l'été dernier et il est temps de revenir à des niveaux de marge plus standards. Les marges actuelles se situent à un niveau record de plus de 25 centimes par litre, alors qu'elles étaient en moyenne de 15 centimes entre 2018 et 2021.