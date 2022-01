Des aides exceptionnelles pour les auto-entrepreneurs et les travailleurs indépendants

Les auto-entrepreneurs, ayant perdu plus de 65% de leur chiffre d'affaires, auront la possibilité de déduire le chiffre d'affaires réalisé durant ces deux mois à leur activité du premier trimestre. La déduction sera de la moitié du chiffre d'affaires, si la perte de revenus s'établit entre 30 et 65%. Le périmètre de cette aide concerne les secteurs S1 et S1 bis, autrement dit les hôtels, bars, restaurants, les agences de voyages, le spectacle vivant, les clubs de sport, les musées, les casinos et la production de films.



Le deuxième dispositif sera une aide financière pour les travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs des secteurs hôtellerie, restauration, discothèques, comme les DJs, monde de la nuit, évènementiel, agences de voyages. Le montant doit encore être arbitré. Les personnes concernées pourront s'adresser à l'Urssaf pour obtenir ces aides.