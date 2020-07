Des amendes plus élevées pour sanctionner le démarchage téléphonique abusif

Cela fait deux ans que la proposition de loi encadrant plus sévèrement le démarchage téléphonique était en discussion entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Elle a été définitivement adoptée le 15 juillet et le texte a été publié samedi 25 juillet dans le Journal officiel. Cette loi vise à renforcer les mesures contre le démarchage téléphonique abusif, notamment les appels pour des travaux de rénovation énergétique : plusieurs entreprises se sont engouffrées dans ce secteur en faisant miroiter aux consommateurs des subventions publiques. De nombreux ménages ont été escroqués. D'ailleurs, même les professionnels du bâtiment ont demandé la mise en œuvre d'une telle législation.



Le texte stipule que « toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, par voie téléphonique, ayant pour objet la vente d'équipements ou la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d'économies d'énergie ou de la production d'énergies renouvelables est interdite ». Difficile de faire plus clair : les appels de ces entreprises peu scrupuleuses devraient donc cesser rapidement.