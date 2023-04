Des augmentations de salaires dans les TPE-PME pour faire face à l'inflation

Les augmentations de salaires ont été plus importantes pour les salariés non-cadres (+5,67 %) que pour les cadres (+4,40 %). Le smic a été revalorisé trois fois durant cette période, ce qui explique cette différence. Les femmes, généralement moins bien rémunérées que les hommes à compétences égales, ont également bénéficié d'un léger rattrapage avec une augmentation de salaire de 5,66 %, contre 5,35 % pour les hommes.



Les secteurs confrontés à des difficultés de recrutement ont consenti à des augmentations de salaire plus importantes pour attirer et fidéliser leurs collaborateurs. C'est le cas, par exemple, du secteur du transport (+7,17 %) et de l'hôtellerie-restauration (+6,35 %). Par ailleurs, depuis la crise sanitaire des métropoles comme Nantes, Lyon, Bordeaux et Marseille ont gagné en attractivité auprès des salariés français. Les salaires dans ces régions ont ainsi convergé vers les standards franciliens, en particulier dans les zones où les TPE-PME sont les plus concentrées.