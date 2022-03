Des augmentations de salaires inédites chez Airbus

Chez Airbus, on distribue les fruits de la croissance aux actionnaires (qui recevront 1,2 milliard d'euros de dividendes) et avec les salariés. Un accord signé entre la direction de l'avionneur européen et les syndicats FO, CFE-CGC et CFTC va permettre une hausse significative sur la fiche de paie. Dans le détail, les salariés français d'Airbus aviation commerciale recevront une augmentation de 6,8% entre 2022 et 2023. La hausse de la fiche de paie pourra aller jusqu'à 3,9% entre juillet 2022 et juin 2023 : 2% de hausse générale, et 1,9% de hausse individuelle.



À partir de juillet 2023, l'augmentation sera de 2,9% (1% de hausse générale, 1,9% de hausse individuelle). Les salariés d'Airbus Defence & Space bénéficieront quant à eux d'une augmentation de 7% sur 2023 et 2023, ceux d'Airbus Helicopters de 6,6%. À cela s'ajoute une prime d'intéressement de 3.692 euros et une prime de participation d'un montant qui sera équivalent, explique Le Monde.