Des avions électriques pour DHL

Du côté d'Eviation, on se frotte les mains : ce partenariat avec DHL témoigne de « l'avènement de l'ère électrique » dans le secteur du transport aérien. Un domaine dans lequel le constructeur veut s'imposer, bien sûr. C'est une très belle vitrine pour cette entreprise. Pour DHL, qui a annoncé un investissement de 7 milliards d'euros pour réduire ses émissions de carbone d'ici 2030, on y croit aussi.



John Pearson, le patron de DHL Express, croit ainsi « fermement » dans un avenir où les opérations logistiques ne produisent plus d'émissions. « L’électrification de chaque mode de transport joue un rôle crucial et contribuera de manière significative à notre objectif global de zéro émission nette de carbone », détaille-t-il.