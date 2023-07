Des baisses d'impôts pour les classes moyennes jusqu'en 2027

Au micro de France Info, le ministre de l'Économie a assuré que ces baisses d'impôts seraient mises en œuvre progressivement et débuteraient à partir du projet de loi de finances publiques pour l'année prochaine. Cette prévision jusqu'en 2027 permettrait aux ménages et aux entreprises de prévoir l'évolution de leurs charges fiscales. Bruno Le Maire a souligné le bilan fiscal de l'administration Macron depuis son arrivée au pouvoir. « Nous avons baissé les impôts de plus de 50 milliards d'euros depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République, c'est considérable », a-t-il déclaré, ajoutant que, malgré cela, la France conservait l'un des niveaux de prélèvements obligatoires les plus élevés des pays développés.



Le locataire de Bercy a également exprimé le souhait du gouvernement de réduire les dépenses publiques, en particulier dans le secteur de l'énergie. Il a rappelé l'augmentation de 10% du tarif réglementé de l'électricité prévue pour le 1er août, une augmentation qui suit celle de 15% en février dernier. « Nous prenons à notre charge près de 40% de la facture d'électricité des ménages, 37% pour être exact », a-t-il expliqué.