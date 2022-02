Des bénéfices vertigineux pour TotalEnergies

La flambée des cours des hydrocarbures a plus que profité à TotalEnergies l'an dernier. Le groupe a en effet engrangé 16 milliards de dollars de bénéfices en 2021, soit environ 14 milliards d'euros. Un chiffre à comparer aux pertes occasionnées en 2020, lorsque la crise sanitaire a fortement réduit la consommation de pétrole (7,2 milliards de dollars). TotalEnergies a réalisé un bénéfice net ajusté (excluant certains événements exceptionnelles) de 18,1 milliards de dollars : c'est 4,4 fois plus qu'en 2020.



Dans un contexte de prix de l'énergie en très forte augmentation, ces résultats ont de quoi frapper l'imaginaire. Les politiques ne s'y sont d'ailleurs pas trompés : Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, a ainsi proposé qu'on prenne l'argent de TotalEnergies. Yannick Jadot a dénoncé des bénéfices « réalisés sur le dos des Françaises et des Français ».