Des catastrophes climatiques très coûteuses en France

Cette hausse des coûts témoigne d'une accélération des événements extrêmes et des catastrophes climatiques, faisant craindre un avenir où de tels phénomènes deviendraient monnaie courante. L'année 2023 a été particulièrement difficile pour la France, devenant la deuxième année la plus chaude jamais enregistrée après 2022.



Les tempêtes, inondations, et autres phénomènes climatiques extrêmes n'ont pas épargné le territoire, avec notamment les tempêtes Ciaran et Domingos qui ont coûté à elles seules 1,6 milliard d'euros. Ces événements, couverts par les contrats d'assurance, soulignent l'urgence d'adapter les mécanismes de couverture face à la multiplication des risques naturels.