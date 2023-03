Des centaines de millions d'emplois menacés par l'intelligence artificielle

Le lancement en fin d'année dernière de ChatGPT, un bot d'intelligence artificielle capable de créer du contenu texte convaincant, pourrait perturber le marché de l'emploi à des niveaux exceptionnels. Une étude de Goldman Sachs a calculé que si ces IA génératives atteignaient leur plein potentiel, elles pourraient détruire la bagatelle de 300 millions d'emplois dans le monde… En fait, l'IA touche de près ou de loin deux tiers des emplois actuels et elle pourrait tout simplement remplacer un quart du travail actuel.



Les fonctions les plus exposées concernent surtout les cols blancs : tâches administratives et fonctions de support, cadres et professions qualifiées, techniciens, dirigeants… Tous peuvent craindre (ou espérer, selon les cas) que l'intelligence artificielle vienne leur prêter main forte… ou les remplacer purement et simplement. Parmi les secteurs les plus concernées se trouvent les forces armées, l'agriculture, les services et le soutien à la vente, la fabrication et l'artisanat.