Des cigarettes moins chères depuis le 1er septembre 2021

L'an dernier, le prix du paquet de cigarettes atteignait 10 euros. Un objectif soutenu et voulu par les pouvoirs publics qui ont augmenté les taxes (qui représentent 80% du prix de vente) afin d'atteindre ce tarif symbolique. C'est aussi un obstacle psychologique qui peut pousser à arrêter de fumer. Mais depuis le 1er septembre, surprise, des paquets sont vendus moins chers !



Les paquets de Camel Blue et Black, les Winston Xsphere ou encore les Lucky Strike Bleu ont ainsi bénéficié d'une baisse de leurs prix d'une vingtaine de centimes d'euros, ce qui les fait repasser sous la barre des 10 euros. Une aubaine pour les fumeurs, mais un casse-tête pour le gouvernement et pour la santé publique. Comment expliquer cette baisse soudaine ?