Des coupures d'électricité possibles en février prochain

La France peut toujours importer de l'électricité de pays voisins, et d'autres leviers existent pour éviter un « black out » comme par exemple demander l'arrêt de l'activité chez les industriels grands consommateurs d'énergie, ou encore une baisse de la tension dans le réseau de distribution. « Ce qui poserait problème serait une vague de froid durable, particulièrement intense, ou alors une vague de froid combinée à d'autres facteurs défavorables comme une absence de vent », précise le patron de RTE.



En tout dernier recours, le gestionnaire pourrait aussi procéder à des coupures temporaires et localisées afin de soulager le réseau électrique. Mais ce serait dans le pire des cas et bien sûr, c'est ce que souhaite éviter RTE. Mais la possibilité est là.