Des dérogations possibles pour les passoires thermiques

La loi Climat et Résilience en France interdira progressivement la location de logements mal isolés, des passoires thermiques. Le gouvernement compte bien maintenir son calendrier initial. Les logements classés G en termes de performances énergétiques seront interdits à la location dès 2025. Ceux classés comme F suivront en 2028, et ceux en E en 2034. Ce programme législatif permettra aux locataires d'exiger de leurs propriétaires des travaux de rénovation pour améliorer la performance énergétique du logement.



Mais des dérogations spécifiques seront envisageables pour les propriétaires dans certaines situations exceptionnelles, telles que des obstacles architecturaux ou patrimoniaux, ou encore en cas de refus des travaux par vote de la copropriété. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, a souligné sur BFMTV que ces dérogations sont « très ciblées et pragmatiques » pour aider les propriétaires à avoir plus de temps pour réaliser les rénovations nécessaires.