Des essais majeurs à l'EPR de Flamanville avant la mise en service

Les travaux de construction de l'EPR de Flamanville ont été entachés de nombreux retards et dépassements budgétaires. Un nouveau report de six mois a été annoncé en décembre 2022, portant le total des retards à 12 ans. Quant aux coûts, ils ont explosé pour atteindre 13,2 milliards d'euros, contre un budget initial de 3,3 milliards. Ces contraintes ajoutent une pression supplémentaire sur EDF pour réussir cette nouvelle phase de tests et pour respecter les nouveaux délais.



L'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), qui supervise le secteur, a récemment clos une consultation publique sur la demande d'autorisation de mise en service du réacteur. Elle est actuellement en train d'analyser les commentaires recueillis et prépare une « synthèse des contributions ». Une nouvelle consultation publique sera organisée avant la mise en service effective du réacteur, et l'ASN tiendra compte des avis de l'Autorité environnementale et des collectivités territoriales.