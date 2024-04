Des étiquettes dans les supermarchés contre la shrinkflation

Il est important de noter que certaines exceptions sont prévues. Les denrées vendues en vrac ou préemballées qui peuvent voir leur quantité varier lors de la préparation, comme celles proposées dans les rayons traiteur, ne seront pas soumises à cette obligation. En outre, les supermarchés expriment des réserves quant à cette nouvelle responsabilité qui leur est attribuée. Michel-Édouard Leclerc, le patron des supermarchés E.Leclerc, a notamment réagi en soulignant que cette obligation devrait incomber aux fabricants et non aux distributeurs.



Malgré ces réticences, le gouvernement reste ferme sur sa position, et met en place en parallèle la plateforme SignalConso, où les consommateurs peuvent rapporter toute suspicion de non-conformité. Cette initiative vise à encourager une participation active des consommateurs dans la surveillance du marché.



Cette réglementation représente un pas significatif vers une plus grande transparence dans les relations entre consommateurs et industriels, et illustre l'engagement continu du gouvernement à protéger les droits des consommateurs face à des pratiques jugées déloyales. Toutefois, la mise en œuvre de cette mesure sera suivie de près, tant par les autorités que par les consommateurs, pour évaluer son efficacité réelle dans la lutte contre ces pratiques tarifaires trompeuses.