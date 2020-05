Des exonérations de charges sociales et fiscales pour les petites entreprises

C'est au Sénat que le Premier ministre a confirmé la nouvelle.Les reports déjà accordés seront transformés en « exonérations définitives de charges », a précisé Edouard Philippe. Voilà qui sera un soulagement pour les nombreux entrepreneurs et commerçants qui ne voyaient pas comment payer ces charges alors que leur activité est suspendue depuis mi-mars. Le locataire de Matignon a indiqué que ces exonérations concerneront « les entreprises du secteur de la restauration et du tourisme, mais aussi pour toutes les TPE ayant fait l'objet de mesures de fermeture ».Le ministère de l'Action et des Comptes publics a confirmé auprès de Franceinfo l'annonce d'Edouard Philippe, en apportant des précisions. Ces annulations de charges sociales et fiscales bénéficieront aux entreprises de moins de dix salariés ayant fait l'objet d'une fermeture administrative durant les mois de mars, avril et mai. Bercy indique que même les entreprises n'ayant pas demandé le report des charges auront droit à l'annulation des charges.