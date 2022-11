Des exportations en forte hausse pour les entreprises françaises

Les secteurs qui exportent traditionnellement beaucoup sont au rendez-vous : le textile enregistre une hausse des exportations de 30%, l'agro-alimentaire et le secteur agricole de 28%, les produits pharmaceutiques, chimiques, les parfums et les cosmétiques de 24%… Ces secteurs « consolident leur niveau d'exportations », rapporte l'étude. En fait, l'ensemble des secteurs exportateurs ont enregistré une hausse des exportations en valeur par rapport aux trois premiers trimestres de 2019.



Hélas, ces bons résultats sont annulés par la hausse des prix et l'inflation importée via les produits énergétiques en particulier. Selon les Douanes, le déficit s'établissait à près de 150 milliards d'euros en septembre sur les douze mois glissants, quasiment deux fois plus qu'en 2021 (85 milliards d'euros).