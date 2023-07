Des hausses de salaire plus importantes pour faire face à l'inflation

Dans le contexte d'une inflation élevée en 2022 qui a commencé à se stabiliser en 2023, les demandes des salariés pour des augmentations salariales plus significatives ont été largement entendues. Selon l'enquête réalisée par le cabinet de conseil en ressources humaines Mercer, l'augmentation médiane des salaires de base négociée était de 4,95%, marquant une augmentation notable par rapport à l'augmentation médiane de 2,8% des NAO (négociations annuelles obligatoires) en 2021-2022. Les augmentations se sont échelonnées de 2,8% à 8% dans les 142 entreprises interrogées.



Ces augmentations de salaire devraient permettre aux salaires de se rapprocher plus étroitement de l'évolution des prix, compte tenu des prévisions d'une inflation de 5% en 2023 par l'Insee. La hausse de l'inflation en 2022 avait entraîné des mouvements sociaux à travers de nombreux secteurs économiques, les syndicats demandant des augmentations de salaire plus importantes pour compenser le coût de la vie croissant.