Des hausses de salaires attendues en 2022, mais moins élevées que l'inflation

Bonne nouvelle : les salaires vont bel et bien augmenter en 2022 et en 2023. Mauvaise nouvelle : l'inflation va être encore plus élevée… L'étude annuelle de WTW (Willis Towers Watson) montre que les entreprises vont consentir à des efforts certains au niveau des augmentations de salaire pour au moins deux raisons : la hausse généralisée des prix, mais aussi et surtout pour conserver leurs salariés et attirer des profils dans un contexte de pénurie de main d'œuvre.



Ainsi, les salaires devraient augmenter en moyenne de 3,1% cette année, et de 3,3% en 2023. Et il existe une possibilité très réelle que la hausse des rémunérations soit plus élevée l'année prochaine, elle pourrait se fixer à 3,5% compte-tenu des anticipations d'inflation. Ces chiffres sont bien plus élevés que ceux enregistrés ces dernières années : de 2010 à 2019, les augmentations de salaire n'ont jamais dépassé 2,5%. Et en 2020, première année de la crise sanitaire, la hausse des rémunérations est tombée sous les 2%.