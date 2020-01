Des immatriculations neuves en hausse de près de 30% en décembre

2019 confirme donc une tendance à la croissance des immatriculations débutée en 2015 et qui ne se dément pas depuis. En décembre, les groupes français ont tiré leur épingle du jeu, à commencer par Renault qui enregistre une forte croissance de ses immatriculations de quasiment 30%. Le constructeur n'est toutefois pas sorti d'affaire, avec deux avertissements sur résultat en juillet et en octobre.



Le groupe PSA affiche quant à lui une hausse de ses immatriculations neuves de 6,51% au mois de décembre. L'entreprise, qui compte Peugeot, Citroën, DS et Opel/Vauxhall, devrait bénéficier de l'apport significatif des marques de Fiat Chrysler, si le processus de fusion se poursuit. Ces résultats sont de bon augure pour la suite de cette aventure industrielle.