Des législatives anticipées après la dissolution de l’Assemblée nationale

Les nouvelles élections législatives se dérouleront en deux tours, les 30 juin et 7 juillet 2024. Le mode de scrutin reste majoritaire à deux tours. Pour gagner au premier tour, un candidat doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ainsi qu'au moins 25% des inscrits. Le second tour permet une compétition entre les candidats ayant recueilli au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits.



Les électeurs pourront également opter pour le vote anticipé, une option de plus en plus prisée qui pourrait jouer un rôle clé dans la dynamique de ces élections. Les modalités précises du vote anticipé seront communiquées ultérieurement, permettant à ceux qui ne peuvent être présents le jour du scrutin de participer à ce moment décisif.