Des livraisons record pour Tesla, mais qui déçoivent tout de même

Pour expliquer ses difficultés, Tesla met en avant les restrictions Covid en Chine qui l'ont obligé à fermer son usine chinoise durant plusieurs semaines. Le constructeur a aussi souffert des mêmes problèmes d'approvisionnement que tout le reste de l'industrie automobile. Plus problématique encore, le paysage a changé : désormais, les constructeurs concurrents sont à pied d'œuvre avec leurs propres modèles 100% électriques performants.



Et souvent vendus moins chers que ceux de Tesla, en particulier en Chine où la concurrence est rude. Par ailleurs, les investisseurs s'inquiètent du temps que passe Elon Musk à gérer Twitter alors que Tesla a besoin d'un CEO à temps plein. Le milliardaire fantasque et aux occupations multiples a certainement sa part de responsabilité.