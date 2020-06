Des milliers de postes menacés chez Air France

Air France-KLM tiendra ce vendredi 3 juillet un comité social et économique (CSE) central extraordinaire au siège de Roissy. Le même jour, un CSE extraordinaire aura lieu chez Hop!, la filiale spécialisée dans les liaisons domestiques. À cette occasion, la direction présentera aux syndicats une mise à jour de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences (GPEC). Un moyen de jouer cartes sur table, et celles-ci s'annoncent difficiles pour l'emploi au sein du groupe. Une rumeur circule selon laquelle 8.000 à 10.000 postes pourraient être supprimés ; l'entreprise n'a pas voulu le confirmer.



Dans le contexte actuel, ce niveau de suppression de postes n'aurait malheureusement rien d'exceptionnel. Toutes les grandes compagnies aériennes ont annoncé des plans de restructuration massifs : 10.000 emplois supprimés chez Delta, 12.000 chez British Airways, 22.000 au sein de Lufthansa… Et ce malgré les aides des gouvernements qui se chiffrent en dizaines de milliards d'euros. C'est le cas pour Air France-KLM, qui a reçu 7 milliards d'euros de l'État français.