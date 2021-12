Des milliers de vols annulés à cause d'Omicron

L'épidémie s'est rappelée au mauvais souvenir des compagnies aériennes. Alors que les entreprises pensaient avoir réussi à rebondir suite aux fermetures des frontières et aux mesures sanitaires qui ont émaillé leur activité depuis mars 2020, le variant Omicron et la cinquième vague ont fortement perturbé les vols, et cela devrait se poursuivre dans les prochains jours.



Ce sont 7.900 vols environ qui ont été annulés à travers le monde durant le week-end de Noël, traditionnellement très chargé pour les compagnies aériennes. La pandémie a également provoqué des retards en cascade, désorganisant l'ensemble du trafic aérien mondial. Ce sont des dizaines de milliers de vols qui ont subi des retards entre vendredi et dimanche. En plus des voyageurs atteints par la contamination, les personnels navigants aussi sont touchés, réduisant ainsi les équipes à bord.