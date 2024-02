Des navires européens vont défendre le trafic maritime en mer Rouge

Le commandement de la mission Aspides est réparti entre la Grèce, qui assure le commandement général, et l'Italie, en charge du commandement opérationnel en mer. Bien que la mission ne soit pas immédiatement opérationnelle, des ressources sont déjà mobilisées, comme en témoigne le départ de la frégate allemande « Hessen » vers la mer Rouge, prête à répondre à d'éventuelles menaces.



Cette initiative européenne s'inscrit dans un contexte géopolitique tendu, marqué par les actions de la force internationale dirigée par les États-Unis. L'accusation portée par le pays contre l'Iran, soutien présumé des Houthis, et les récentes attaques contre des navires, notamment britanniques, exacerbent les tensions dans la région.



Parallèlement, les développements en mer Rouge sont liés à la situation plus large au Moyen-Orient, notamment le conflit entre Israël et les Palestiniens à Gaza, soulignant l'interconnexion des enjeux sécuritaires et politiques dans la région. L'appel du Qatar à un cessez-le-feu à Gaza, visant à atténuer les tensions et leurs répercussions économiques mondiales, reflète la complexité des défis à relever pour assurer une paix durable.