Des primes pour les personnels soignants et les familles modestes

Les personnels soignants qui ont directement dû gérer la crise sanitaire recevront une prime de 1.500 euros, a annoncé Edouard Philippe à l'issue du conseil des ministres. Les autres personnels de santé vont bénéficier d'une prime de 500 euros. Des primes qui sont nettes d'impôts et de charges, a souligné le Premier ministre. Tous les agents du système de santé vont par ailleurs obtenir une majoration de 50% des heures supplémentaires, soit 600 euros par personne. Et là aussi, sans charges ni impôts, a indiqué Olivier Véran le ministre de la Santé. Ces mesures, qui représentent de 1.000 à 2.000 euros environ par agent, vont coûter 1,3 milliard d'euros pour les finances publiques.



Olivier Véran a également annoncé que des discussions vont se tenir pour attribuer une prime au secteur du médico-légal, « notamment dans les Ehpad ». Les établissements de soins sont parmi les touchés par le coronavirus, qui frappe tout spécialement les personnes âgées. Le ministre a mis avant les efforts de réorganisation, d'adaptation de prévention, « avec des mesures d'isolement collectif ou individuel et le maintien en poste dans des conditions parfois difficiles des soignants ».