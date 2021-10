Des prix de ventes record sur le marché immobilier

Le réseau immobilier souligne que le marché est animé par des secundo-accédants, qui ont pu vendre leur précédent bien immobilier un bon prix et qui peuvent donc investir plus dans leur second logement. Ce qui exclut bon nombre de jeunes du marché immobilier. Mais Century 21 perçoit également un net ralentissement des ventes : les transactions ont reculé de 18,8% pour les maisons et de 10,6% pour les appartements. En comparaison avec l'année 2019 avant la crise sanitaire, la baisse est de 5%.



Et il est probable qu'au vu des prix demandés par les vendeurs, le volume de transactions s'oriente encore vers la baisse au quatrième trimestre. Ce qui provoquera un recul des exigences des propriétaires vendeurs, permettant ainsi à des primo-accédants de revenir sur le marché.