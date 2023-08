Des résultats bancaires satisfaisants en Europe, mais des écueils en France

En effet, les prêts étant principalement à taux fixe, seuls les nouveaux crédits peuvent rapporter plus d'argent. Les banques d'affaires ont connu une situation encore plus délicate. Lazard a enregistré une perte nette de 124 millions de dollars, affectée par le resserrement des conditions financières et l'incertitude géopolitique. Rothschild a vu son bénéfice net divisé par deux à 128 millions d'euros.



En Allemagne, Deutsche Bank a signalé un bénéfice limité à 763 millions d'euros, affecté par d'importants litiges et une augmentation du coût du risque. En France, les prêteurs du distributeur Casino ont dû passer une partie de leurs créances en pertes et profits. Le deuxième trimestre a été marqué par une performance solide des grandes banques européennes, stimulée par les taux d'intérêt plus élevés de la BCE. Cependant, la situation en France a été plus nuancée, avec une érosion des bénéfices pour certains acteurs et des défis majeurs pour les banques d'affaires.