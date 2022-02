Des salaires en hausse dans les TPE et les PME en 2022

Fidéliser les salariés pour éviter qu'ils n'aillent voir ailleurs : c'est la principale motivation des TPE et PME qui vont augmenter les salaires cette année. La moitié de ces très petites et moyennes entreprises envisagent une hausse des rémunérations en 2022, selon le baromètre trimestriel Bpifrance et de l'institut Rexecode, et pour trois quarts d'entre elles, il s'agit effectivement de garder les talents.



63% des TPE/PME, qui vont augmenter les salaires cette année, devraient proposer une hausse supérieure à la moyenne des trois années d'avant 2019, c'est à dire avant le déclenchement de la pandémie (pour les 33% restantes, la hausse sera du même niveau). En ce qui concerne la moitié des autres entreprises qui ne procéderont pas à une hausse des rémunérations, les salariés devraient tout de même bénéficier de primes, d'augmentation de la participation ou de l'intéressement pour 48% d'entre elles.