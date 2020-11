Des sapins de Noël en vente dès le 20 novembre chez les fleuristes

Avec le contexte sanitaire dans lequel la France vit depuis le printemps, beaucoup se demandent légitimement s'il y aura bien des fêtes de Noël cette année ! La SNCF a enregistré une chute spectaculaire de ses réservations pour cette période habituellement très achalandée, les magasins de jouets sont au bord de la banqueroute… Et il y avait même une crainte pour les sapins de Noël. Julien Denormandie a tenu à rassurer les Français adeptes de la décoration du sapin pour les fêtes : ils seront bel et bien en vente chez les fleuristes, comme tous les ans. « Vous aurez les lieux habituels, dans lesquels la vente sera organisée, beaucoup de lieux sont déjà ouverts, je pense aux grandes surfaces, je pense aux magasins de bricolage, aux jardineries », a expliqué le ministre de l'Agriculture au micro de RMC.



Pour ce qui concerne les fleuristes, le ministre indique que la vente à l'extérieur pourra être organisée. « Dans la crise sanitaire à laquelle nous sommes confrontés, c'est quand même plus simple d'organiser cette vente de sapins dans la mesure où dans la plupart des cas ça se fait à l'extérieur », ajoute-t-il. Julien Denormandie précise qu'il ne sera pas nécessaire de commander un sapin au préalable.