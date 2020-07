Des soldes d'été sous le signe de la crise sanitaire

C'est pourquoi la période des soldes d'été, repoussée au 15 juillet cette année, revêt une importance stratégique pour les commerçants. L'Alliance du commerce, qui compte dans ses rangs l'Union du grand commerce de centre-ville, la Fédération des enseignes de l'habillement et la Fédération des enseignes de la chaussure, estime qu'il s'agit de la « dernière chance » d'écouler les stocks après une saison particulièrement difficile, explique Yohann Petiot, le directeur général de l'Alliance.



Les commerçants devront mettre en œuvre à partir du 1er août la mesure annoncée par Emmanuel Macron le 14 juillet : le port du masque devient en effet obligatoire dans les lieux clos. De quoi compliquer l'organisation en boutiques : ces mesures « rendent plus difficiles le parcours d'achat des clients et l'organisation en magasin », constate Yohann Petiot. L'Alliance du commerce demandait aux pouvoirs publics d'alléger les mesures sanitaires.