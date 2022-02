Des soldes d'hiver décevants pour les commerçants

Les soldes ont-ils encore un avenir ? La question se pose alors que la période légale des promotions hivernales a touché à sa fin ce mardi. Le premier bilan de la Procos n'est en effet guère réjouissant pour les commerçants. Selon la Fédération pour l'urbanisme et le développement du commerce spécialisé, la fréquentation des magasins a reculé de 30% par rapport à 2019 (avant la crise sanitaire). Quant au chiffre d'affaires, il recule de 8%. Des mauvaises nouvelles pour le secteur de la vente au détail.



Mais c'est dans le domaine du textile que les chiffres sont les moins bons avec un recul du chiffre d'affaires de 14% dans l'habillement, et de 30% dans la chaussure. Les magasins de vêtements et de chaussures affichent en fait des résultats similaires à ceux enregistrés en 2020, une période marquée par des restrictions encore plus fortes. Mais on reste très loin du bilan 2019, souligne la Procos.