Des supermarchés expérimentent des « blabla caisses »

Dans un monde où il faut aller toujours plus vite, les « blabla caisses » ressemblent à des anomalies. Ces caisses commencent à essaimer dans plusieurs enseignes, notamment à Carrefour, qui mettent en place des zones de paiement où on peut prendre le temps de payer, voire de discuter avec l'hôte ou l'hôtesse de caisse. Ces « caisses lentes » cherchent à recréer du lien entre les clients et les grandes surfaces.



Stéfen Bompais, directeur de l'expérience client pour le groupe Carrefour, a expliqué au Figaro que la pandémie a créé une hausse du sentiment d'isolement. Pour certaines personnes, aller au supermarché représente la seule sortie de la journée. « On s'est dit que c'est maintenant qu'il y aurait le plus besoin [de « blabla caisses] », explique-t-il. Le dirigeant confirme qu'il s'agit de retisser du lien social et de l'échange.